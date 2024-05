PAGELLE E TABELLINO ROMA-BAYER 0-2: Karsdorp, che danno. Grimaldo è una bellezza

Pagelle e tabellino Roma-Bayer Leverkusen, match valido per la semifinale di andata della UEFA Europa League 2023/24

ROMA

Svilar 6,5

FLOP Karsdorp 4: bisogna spiegare perché?. Dal 61′ Angelino 6

Mancini 6

Smalling 5

Spinazzola 5,5

Cristante 5

Paredes 5,5. Dal 79′ Baldanzi sv

Pellegrini 5,5

TOP Dybala 6: difficile scegliere un migliore in campo stasera. Scegliamo quello che in una serataccia ha fatto vedere di non essere di un altro pianeta, ma di un’altra galassia. Che è giocatore da semifinale, ma di Champions. Non fa nulla di clamoroso, ma in larghi tratti del match gioca praticamente da solo e a metà campo. Dal 91′ Abraham 5

Lukaku 5,5. Dal 79′ Azmoun 5

El Shaarawy 5,5

Allenatore: De Rossi 5,5