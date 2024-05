Frode fiscale e denuncia alla Uefa: esclusi dalla prossima Champions

Frode fiscale, il club rischia l’esclusione dalla prossima Champions League: è stata presentata denuncia alla Uefa

Non ancora matematica, ma la Champions sembra essere davvero ad un passo. La favola Girona sta per avere (almeno sul campo) il suo lieto fine: dopo aver cullato per mesi il sogno di poter contendere la Liga al Real Madrid, la formazione di Michel è vicinissima al traguardo Champions.

Un obiettivo straordinario per un piccolo club che non ha mai partecipato ad una coppa europea. Il debutto potrebbe avvenire dalla porta principale il prossimo anno, la ma favola biancorossa potrebbe essere ‘cancellata’ da un caso giudiziario partito dall’Ucraina. Qui l’avvocato Evgeny Kuzmin ha denunciato per frode fiscale Oleksiy Lundovsky, agente di Artem Dovbyk, il bomber del club spagnolo.

Tutto nascerebbe dal trasferimento dell’attaccante ucraino dal Dnipro al Girona, un affare i cui – stando a quanto sostenuto da Kuzmin – le tasse sono state pagate in maniera fraudolenta in Estonia e non in Ucraina. Questo fatto – se dimostrato – potrebbe spingere la Uefa ad intervenire con una pesante sanzione.

Girona, Champions a rischio: attesa per la decisione della Uefa

Il mancato pagamento delle tasse in Ucraina sarebbe un danno non insignificante e, stando all’avvocato, rappresenterebbe un’aggressione economica verso lo stato ucraino.

Per questo – stando a quanto riportato da ‘sportarena’ – avrebbe presentato denuncia anche alla Uefa, sollecitando un intervento dell’ente che governa il calcio europeo. In particolare, dovessero essere confermate le accuse, per il Girona si farebbe strada una sanzione che potrebbe andare da una semplice ammenda all’esclusione dalle coppe europee e dal campionato.

Un vero e proprio ribaltone che trasformerebbe la favola Girona in un vero e proprio incubo. Tutto quello che i tifosi del club spagnolo sperano non si realizzi mai.