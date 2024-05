Gilardino controcorrente: “Pioli straordinario. Ecco l’obiettivo del Genoa”

Le dichiarazioni di Alberto Gilardino al termine di Milan-Genoa, match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A

Ancora una prova da ricordare per il Genoa di Alberto Gilardino, che esce da San Siro con un pareggio rocambolesco, dopo essere stata in vantaggio per ben due volte.

Il tecnico del Grifone non può che essere soddisfatto della prova della sua squadra: “L’interpretazione della squadra è stata ottima – afferma subito in conferenza Gilardino -. Venire a Milano e fare questa partita è sinonimo di grande spirito e atteggiamento. Abbiamo raggiunto l’obiettivo da un po’, ma abbiamo grande voglia di metterci in gioco. Chi è sceso in campo ha fatto qualcosa di straordinario, gestendo in modo eccellente il campo. Soffrire fa parte del gioco, ma lo abbiamo fatto lottando”.

Si guarda poi al futuro. Un futuro che vedrà ancora Gilardino in panchina: “Il pensiero è di confermare tutto quello che di buono è stato fatto quest’anno. Ripetersi non è facile, l’obiettivo sarà conquistare 40 punti e poi si proverà a migliorare nel collettivo e ne singoli. A Genova c’è grande passione, i tifosi sono incredibili, ma bisogna dirgli loro qual è la realtà. Avremo i piedi per terra ma con grandi ambizioni”.

Poi arriva un messaggio ai tifosi del Milan – “Pioli ha fatto qualcosa di straordinario in questi anni. L’Inter ha fato un campionato a parte, il Milan un campionato strepitoso. Il mister e i suoi ragazzi hanno fatto qualcosa di importante che va riconosciuto da parte di tutti”.

Frendrup – “Corre 12-13 km a partita. Non si stanca mai e ha margini di miglioramento importante. Può farlo, ad esempio, dal punto di vista della postura del corpo, ma per noi è fondamentale”