La Roma lo vuole il prima possibile: è stato a un passo dalla Juve

La Roma è pronta a irrompere per un importante colpo in Serie A: i giallorossi hanno puntato un calciatore che era nel mirino della Juve

Roma e Juventus si giocano questa sera un bel pezzo di Champions League. I giallorossi, reduci dalla delusione all’andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, vogliono togliersi di dosso i sentimenti negativi e ritrovare la loro versione più bella, quella del miglior periodo con Daniele De Rossi in panchina.

La sfida contro i tedeschi ha anche confermato alcune necessità dei capitolini in sede di calciomercato, che verranno soddisfatte nei prossimi mesi. In particolare, ci riferiamo all’errore di Rick Karsdorp, che ha aperto la strada al vantaggio dei campioni di Germania con Wirtz. In generale, nessuno è stato capace di convincere fino in fondo su quella corsia, per cui è sempre più probabile un intervento mirato che possa dare maggiori certezze a De Rossi.

La società sta già sondando da tempo dei profili interessanti e a prezzi non troppo importanti, in Italia e all’estero. In realtà, un nome che gioca già nella nostra Serie A e che è stato nel mirino della Juventus potrebbe superare presto la concorrenza.

La Roma sull’ex obiettivo della Juventus: occhio ad Holm

Emil Holm potrebbe risolvere i problemi dei giallorossi. La Vecchia Signora ha pensato a lungo di portarlo a Torino, ma alla fine non se n’è fatto nulla, con i bianconeri che hanno puntato su Weah e Cambiaso. Ci ha pensato anche l’Inter, ma non andando mai oltre i semplici sondaggi.

È importante ricordare che l’Atalanta ha la possibilità di esercitare il diritto di riscatto dallo Spezia, spendendo 8,3 milioni di euro, ma la stagione dello svedese non è stata così esaltante. In campionato ha giocato un terzo delle partite da titolare, mettendo a referto un gol e tre assist.

La Roma capirà se ci sono i margini di puntare sul ragazzo, che potrebbe essere molto utile anche dal punto di vista tattico. Può giocare in una difesa a tre, come braccetto e laterale avanzato, ma anche a quattro, in più ha una fisicità notevole che non sfrutta ancora a pieno. Anche la valutazione – una cifra intorno ai 10 milioni di euro – è in linea con le possibilità di spesa della Roma.