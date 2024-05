Milan, altra pista per la panchina: lo sponsorizza Moncada

Milan, prosegue il casting per la panchina: spunta un altro nome, apprezzato soprattutto da Moncada

Un secondo posto da consolidare per poter prendere parte alla prossima Supercoppa Italiana, ma in casa Milan il pensiero, in questo finale di stagione, è rivolto soprattutto a chi sarà la prossima guida tecnica.

Il futuro di Stefano Pioli è sempre più lontano da Milano. Il tecnico, nonostante abbia ancora un anno di contratto, non siederà più sulla panchina rossonera. E il club sta riflettendo su chi sarà la miglior guida. Una scelta da non sbagliare. Diversi sono i profili valutati e al momento le ipotesi straniere sembrano prendere più piede rispetto alle piste italiane. La situazione è molto calda e diversi sono i nomi valutati: presto potrebbe essere annunciato il nuovo allenatore. Come raccontato, Conceicao sta scalando posizioni e nei prossimi giorni tutto potrà essere più chiaro dopo quanto riguarda la vicenda presidenziale in casa Porto con Villas Boas eletto nuovo presidente.

Resiste il profilo di Paulo Fonseca, ma attenzione anche al nome di Mark Van Bommel, sponsorizzato in particolare da Zlatan Ibrahimovic. Dall’elenco dei pretendenti non va poi rimosso il nome di Roberto De Zerbi, per il quale però non ci sono stati contatti diretti. Così come Thiago Motta, su cui però è da tempo forte il pressing della Juventus, intenzionata a puntare su di lui. Quasi tramontata invece l’idea Lopetegui.

Milan, spunta Gallardo: piace molto a Moncada

In questo lungo elenco però torna di moda un altro nome. Un profilo più esotico, certamente una scommessa visto che mai ha allenato in Europa, ma molto intrigante visti i risultati eccellenti ottenuti in Sudamerica.

Si tratta di Marcelo Gallardo. L’allenatore argentino siede sulla panchina dell’Al-Ittihad in Arabia Saudita, ma non è un nome nuovo per quanto riguarda la panchina rossonera. A sponsorizzarlo, sottolinea ‘Sportmediaset’, sarebbe in particolare Geoffrey Moncada. L’argentino, arrivato a stagione in corso, non sta conquistando risultati soddisfacenti e potrebbe separarsi a fine campionato nonostante un contratto in scadenza nel 2025.

Il nodo più grande sarebbe legato al fatto che Gallardo non ha mai allenato in Europa, ma in Sudamerica si è fatto apprezzare per le sue abilità e le vittorie conquistate. Dopo aver vinto un campionato in Uruguay con il Nacional, Gallardo ha trionfato con il River Plate sia in Argentina sia (addirittura due volte) in Copa Libertadores. Un’ipotesi suggestiva, che non va esclusa dalla lista dei papabili tecnici che potrebbero sedere sulla panchina del Milan nella prossima stagione.