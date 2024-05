DIRETTA Serie A, Torino-Milan | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si chiude il sabato della trentasettesima, e penultima, giornata del campionato di Serie A con la sfida tra il Torino e il Milan

Dopo la gara del venerdì, Fiorentina-Napoli, e quella delle 18 di oggi, Lecce-Atalanta, l’ultima in programma per questo sabato, valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte il Torino e il Milan.

I padroni di casa, guidati in panchina da Ivan Juric, arrivano a questo appuntamento la vittoria ottenuta in rimonta sul campo del Verona di Marco Baroni e hanno ancora una flebile speranza di raggiungere un posto in Europa, con l’ottavo posto, che vale la qualificazione alla prossima edizione della Conference League, occupato dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano distante quattro lunghezze. Di contro, i rossoneri dell’allenatore Stefano Pioli hanno consolidato e conquistato matematicamente il secondo posto con la larga vittoria sul Cagliari di Claudio Ranieri della scorsa giornata e non hanno più nulla da chiedere a questa stagione. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-MILAN

TORINO (3-4-1-2): Milinković-Savić; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilić, Rodríguez; Ricci; Pellegri, Zapata. All. Juric

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Thaw, Tomori, Terracciano; Musah, Reijnders, Bennacer; Pulisic, Jovic, Okafor. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 92, Milan 74, Bologna e Juventus 67, Atalanta* 66, Roma 60, Lazio 59, Fiorentina 54, Napoli** 52, Torino 50, Genoa e Monza 46, Lecce** 37, Verona 34, Cagliari e Udinese 33, Empoli e Frosinone 32, Sassuolo 29, Salernitana 15

*una gara in meno

**una gara in più