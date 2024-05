Sprint per la panchina: il Milan sceglie il dopo Pioli

Il punto della situazione in casa Milan. I tifosi aspettano la scelta del nuovo allenatore: ecco chi può prendere il posto di Stefano Pioli

Sono giorni caldi per il futuro del Milan. La squadra rossonera fra poche ore scenderà in campo a San Siro contro il Genoa. Una partita che il Diavolo proverà a portare a casa per blindare il secondo posto e conquistare la qualificazione alla prossima Supercoppa italiana.

I pensieri dei tifosi, che oggi rimaranno in silenzio, sono però tutti rivolti al nuovo allenatore. La caccia al dopo Pioli prosegue ed è un’altalena di notizie, smentite e conferme. Ad oggi la certezza è che non si proseguirà con il mister di Parma e la panchina non verrà affidata a Lopetegui.

La possibilità dello spagnolo non ha mai scaldato il mondo rossonero, che oggi sta guardando altrove. Come raccontato, Conceicao sta scalando posizioni e nei prossimi giorni capiremo se si sbarazzerà definitivamente della concorrenza. Il confronto con Villas Boss, presidente del Porto, sarà fondamentale per fare chiarezza.

Milan, non solo Conceicao: il punto sulla panchina

Resiste il profilo di Fonseca, con il quale ci sono stati diversi contatti, ma non può essere scartato nemmeno Mark van Bommel, nome caldeggiato da Zlatan Ibrahimović. Sullo sfondo resta Roberto De Zerbi, per il quale però non ci sono stati contatti diretti.

Non può non essere tenuto in lista, infine, il nome di Thiago Motta. L’ex centrocampista, che sta guidando il Bologna in Champions League, ha di fatto raggiunto un accordo con la Juventus. Dalle parti di Casa Milan c’è ancora una piccola speranza che qualcuno possa fare retromarcia. L’italo-brasiliano, d’altronde, aveva messo d’accordo tutti, ma il pensiero di poter andare avanti con Stefano Pioli, ha lasciato campo libero a Giuntoli che ha deciso di puntare forte su di lui per il dopo Allegri. Non sono certo esclusi colpi di teatro in casa Milan, ma ad oggi è molto probabile che il nuovo allenatore esca fuori da questa lista. Pochi giorni e sapremo la verit-