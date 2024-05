“Non è una cosa normale”: rabbia Tudor prima di Inter-Lazio

Il tecnico dei biancocelesti rivoluziona la squadra in vista del match di San Siro valevole per la 37esima giornata di Serie A. L’annuncio su Luis Alberto

Tudor rivoluziona la Lazio in vista della sfida di domani contro l’Inter. Al ‘Meazza’ sono previsti ben sette cambi rispetto all’ultima gara con l’Empoli. In conferenza stampa, il tecnico croato ha annunciato l’impiego dal primo minuto di “Rovella e Pellegrini“. Ma anche il ritorno di Provedel tra i pali: “Mandas ha fatto molto bene e ne siamo molto contenti, ma lui è il primo portiere e domani tornerà in porta. L’escluso eccellente sarà Felipe Anderson, Kamada e Zaccagni dovrebbero agire alle spalle di Castellanos.

Immobile partirà dalla panchina, come Luis Alberto che farà ritorno fra i convocati: “Ha fatto una settimana normale – le parole di Tudor – è convocato per domani”. A centrocampo giocherà Vecino al posto di Guendouzi, che in settimana ha saltato due sedute per la nascita della figlia. In difesa out per squalifica Romagnoli: il terzetto arretrato sarà composto da Patric, Casale e Gila.

“Contro l’Inter servirà una partita perfetta – ha sottolineato l’allenato biancoceleste prima di ‘accendersi’ per la questione calendario che rischia di ‘falsare’ la lotta Champions ed Europa League, con il recupero Atalanta-Fiorentina previsto dopo la fine del campionato – Non è una cosa normale, affinché ci sia più regolarità bisogna pensarle prima queste cose”.

LA PROBABILE LAZIO ANTI-INTER

(3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Rovella, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos