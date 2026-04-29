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Nico Gonzalez-Juve, clamorosa svolta sul mercato: cambia tutto

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Cambia di colpo il futuro di Nico Gonzalez, attualmente impegnato in Spagna con la casacca dell’Atletico Madrid. 

Viene da una splendida doppietta messa a segno contro l’Elche, ma la permanenza di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid rimane in forte dubbio. L’accordo con la Juve prevede l’obbligo di riscatto da parte dei Colchoneros per 32 milioni di euro in caso di utilizzo del calciatore nel 60% delle gare della Liga, per un minutaggio di almeno 45′. L’ex Fiorentina, però, non è ancora arrivato a tale cifra e quindi potrebbe fare ritorno a Torino al termine della stagione in corso.

Nico Gonzalez con le mani nei capelli
Nico Gonzalez (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo l’esperto di mercato, Matteo Moretto, la Juve starebbe seguendo con grande attenzione la vicenda anche perché il tecnico Luciano Spalletti apprezzerebbe parecchio l’argentino e non avrebbe problemi a reinserirlo nella rosa bianconera del prossimo anno. L’allenatore della Juve considera Nico Gonzalez un giocatore importante e, a questo punto, il 28enne originario di Belén de Escobar potrebbe tornare definitivamente alla Continassa in estate. Una svolta davvero inaspettata, almeno fino a qualche mese fa.

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