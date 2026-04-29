Milan, Cardinale ha dato l’ok: regalo ad Allegri da 20 milioni

Tare è pronto a chiudere, battendo una volta per tutte la concorrenza dell’Inter

Il Milan e Allegri andranno avanti insieme dopo una stagione che, a meno di clamorose sorprese, si concluderà in maniera comunque positiva con il raggiungimento dell’agognato obiettivo Champions. A tal proposito, il tecnico livornese si aspetta un rinforzo di spessore ed esperienza per ogni reparto, a cominciare da quello arretrato.

Suggestione Kim del Bayern a parte, il nome in cima ai desideri e il più alla portata è sempre quello di Mario Gila, spagnolo della Lazio con il contratto in scadenza a giugno 2027. Da parte del classe 2000 non c’è alcuna intenzione di rinnovarlo, motivo per cui Lotito sarà obbligato a cederlo in estate per non perderlo poi a zero tra un anno.

Gila piace tanto anche all’Inter, ma Igli Tare si è portato decisamente avanti con il lavoro in questi mesi. Gioca a favore del Ds rossonero, dunque del Milan, il suo eccellente rapporto con il difensore, che portò lui nella Capitale quando era ancora un dirigente biancoceleste.

Gila al Milan: operazione da 20/25 milioni bonus inclusi

Stando a ‘Gazzetta.it’, l’investimento per Mario Gila è stato “approvato” dal presidente Cardinale. L’operazione con la Lazio potrebbe chiudersi sui 20/25 milioni bonus inclusi, con metà cifra che dovrà finire nelle casse del Real Madrid come da accordi raggiunti nel 2022.

A Gila potrebbe essere invece garantito un contratto sui 2,5/3 milioni di euro, poco più del doppio dello stipendio attuale. Per il Milan sarebbero circa 3,5/4,5 milioni lordi, considerato che il 25enne catalano giova ancora degli sgravi fiscali del fu decreto crescita.