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Champions League, PSG-Bayern Monaco 5-4: notte folle a Parigi

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È successo di tutto a Parigi nell’andata della semifinale di Champions League con il PSG che ha battuto il Bayern Monaco per 5-4 per una partita che ha segnato la storia di questa competizione e di questo sport.

Kane e Marquinhos
Semifinale di Champions League folle a Parigi (Ansa Foto) – calciomercato.it

Una sfida che ha messo in mostra i grandissimi talenti in campo, da Kvaratskhelia a Dembelé, passando per Olise e Kane. Una serie di campioni che ha onorato al meglio l’impegno così importante della serata con il discorso relativo alla qualificazione in finale che è rimandato al ritorno in programma la prossima settimana a Monaco di Baviera.

La partita ha visto il Bayern Monaco andare in vantaggio con il calcio di rigore di Kane, raggiunto dopo poco dalla prima rete di Kvaratskhelia. Il sorpasso arriva grazie alla rete di Joao Neves, ma è Olise a riportare il tutto in parità. Nel finale di tempo arriva il calcio di rigore di Dembelé che riporta i padroni di casa in vantaggio.

Nella ripresa prova a scappare il PSG grazie a Kvaratskhelia e Dembelé che trovano le doppiette personali portando il risultato sul 5-2. Il Bayern Monaco non molla e trova le reti di Upamecano e Luis Diaz che riaprono il discorso qualificazione chiudendo la sfida sul 5-4. Nel finale c’è tempo per un incrocio dei pali colpito da Mayulu che regala l’ennesima emozione della partita.

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