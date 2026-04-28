Alejandro Grimaldo, esterno sinistro del Bayer Leverkusen, è uno degli obiettivi di mercato del Milan per la prossima stagione con il terzino sinistro che piace molto a Massimiliano Allegri pronto a regalargli un posto sulla fascia in vista del 2026/2027.

Il contratto in scadenza nel giugno del 2027 con le “Aspirine” sta portando diverse squadre a valutare il suo acquisto in vista dell’estate con il club tedesco che potrebbe cederlo per monetizzare dalla sua partenza e non rischiare di perderlo poi a costo zero.

L’esterno spagnolo, intervistato da Milannews.it non avrebbe chiuso le porte ad un suo possibile arrivo in rossonero in ottica futura: “Al Bayer Leverkusen sono felice, ma il Milan è un club con una tifoseria, uno stadio e una squadra incredibile. In Germania sono davvero contento, vedremo in futuro”.

Parole che sembrano aprire ad un suo futuro in Italia con la maglia rossonera indosso, anche se non sarà semplice trattare con il Bayer Leverkusen. Il suo destino sarà strettamente legato a quello di Pervis Estupinan, laterale che ha deluso in questa stagione e che potrebbe salutare i rossoneri.