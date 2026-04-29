Juve, nome nuovo a centrocampo: clausola da 36,5 milioni

La Juve è pronta ad accelerare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti: le ultime.

Con tre punti di vantaggio su Roma e Como, la Juventus è una delle principali candidate alla qualificazione alla prossima Champions League ed è già al lavoro per rinforzare la rosa. Una delle priorità resta il centrocampo dove i bianconeri hanno poche soluzioni a disposizione: ii nomi che circolano in questa zona del campo sono diversi, ma l’ultimo porta direttamente in Bundesliga.

Comolli infatti sarebbe particolarmente interessato alle prestazioni di Angelo Stiller, classe 2001 dello Stoccarda e della nazionale tedesca: il calciatore originario di Monaco di Baviera ha una clausola di rescissione da 36,5 milioni di euro, cifra alla portata della Juve soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions.

Stiller ha visione di gioco, tecnica e tiro e in patria sono in molti a paragonarlo a un campione come Toni Kroos per la sua intelligenza tattica: la Juve lo sa bene e ora vuole affondare il colpo.