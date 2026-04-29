La Juve fiuta il colpaccio in difesa: affare da 40 milioni di euro

Grandi manovre di mercato in casa Juventus in vista della prossima stagione: ecco chi potrebbe arrivare.
In casa Juventus continua la marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato contro l’Hellas Verona, decisivo per la volata Champions League. I bianconeri devono subito tornare alla vittoria dopo il pari ottenuto sul campo del Milan e puntano a consolidare il quarto posto in classifica alle spalle di Inter, Napoli e Milan.
Juve, però, sempre molto attenta anche al calciomercato e pronta ad approfittare di eventuali occasioni: secondo quanto riportato da “ESPN”, i bianconeri sarebbero sempre più vicino all’acquisto di Joel Ordonez, difensore centrale classe 2004 del Bruges e della nazionale ecuadoriana. L’affare tra i due club potrebbe concretizzarsi sulla base di circa 40 milioni di euro, prima dell’inizio del prossimo Mondiale di calcio.
Ordonez piace tantissimo anche all’Inter, ma la Juve si sarebbe mossa in tempo utile per anticipare la concorrenza dei nerazzurri e di tutti gli altri club interessati alle prestazioni del fortissimo 22enne nato a Guayaquil.