De Ketelaere più Scamacca, l’Atalanta batte il Lecce e torna in Champions | HIGHLIGHTS

La squadra di Gasperini riscatta il ko con la Juve conquistando il pass per la prossima Champions. Mercoledì a Dublino disputerà la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen

L’Atalanta sbanca il ‘Via del Mare’ e conquista ufficialmente il pass per la prossima Champions. Nel secondo tempo la sblocca De Ketelaere, ‘cucchiaio’ a Falcone su assist al bacio di Scamacca, e poi la chiude lo stesso bomber azzurro regalano tre punti pesantissimi a Gasperini, in tribuna per squalifica, riscattando alla grande il ko contro la Juventus in finale di Coppa Italia.

Positiva la prova del Lecce, già salvo, contro un’Atalanta pragmatica e cinica, che a tutti i costi voleva questa vittoria per tornare nell’Olimpo del calcio e per arrivare al meglio alla finale di Europa League di mercoledì prossimo contro l’imbattuto (fin qui) Bayer Leverkusen.

LECCE-ATALANTA 0-2

48′ De Ketelaere, 53′ Scamacca

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 92, Milan 74, Bologna e Juventus 67, Atalanta* 66, Roma 60, Lazio 59, Fiorentina 54, Napoli** 52, Torino 50, Genoa e Monza 46, Lecce** 37, Verona 34, Cagliari e Udinese 33, Empoli e Frosinone 32, Sassuolo 29, Salernitana 15

*una gara in meno

**una gara in più

Gli highlights del match