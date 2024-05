“In Serie B”: retrocesso immediatamente durante Roma-Juventus

Dalla Juventus alla Serie B: retrocessione ‘immediata’ per il calciatore bianconero, i tifosi non lo perdonano

Primo tempo in pareggio tra Roma e Juventus. I giallorossi hanno sofferto in avvio, concedendo una clamorosa palla gol a Vlahovic, quindi hanno iniziato a prendere in mano il pallino del gioco con una traversa colpita da Kristensen.

Dopo poco ecco il gol di Lukaku favorito da una dormita collettiva della retroguardia bianconera: è Gatti a servire il belga, nel tentativo di intercettare una conclusione ravvicinata di Cristante. Un ‘assist’ che non è piaciuto ai tifosi della Juventus che sui social si sono scatenati, criticando il difensore ex Frosinone in maniera anche piuttosto dura.

Gatti è accusato di aver spianato la strada alla Roma con il suo goffo tocco e vengono tirati in ballo anche precedenti errori, compreso l’autogol nella sfida contro l’Inter che è risultata fondamentale poi per la corsa scudetto.

Così c’è chi parla di “squadra oscena”, definendo Gatti “un giocatore da Serie B” e chi lo vorrebbe in panchina: “È una riserva, niente di più”.

Roma-Juventus, Bremer non ‘salva’ Gatti: che critiche

Nonostante il pareggio firmato da Bremer, il popolo bianconero non perdona Gatti e lo accusa per il gol subito in avvio di gara.

“In una Juve ideale Gatti può essere una riserva, se il rendimento è così discontinuo” scrive un utente, mentre un altro definisce la sua prestazione “imbarazzante” e chi fa già le pagelle e attribuisce un “mediocre’ al difensore juventino.

Ecco alcuni tweet:

Che squadra oscena ragazzi…

Danilo è un bidone che in una Juventus media farebbe il porta borracce. Per non parlare di Gatti che rimane giocatore da Serie B.

Rabiot imbarazzante che sembra essere in allenamento e non in partita.#RomaJuve — Lapo Nero (@Biancon01825811) May 5, 2024

Gatti fa schifo,è una riserva non di più. Contro l'inter autogol,ora regalo alla roma. Nei big match è un disastro,eccetto il gol al napoli — Tony1021 (@Tony102130) May 5, 2024

Gatti e Danilo imbarazzanti. Io peggio di loro. Ancora ci perdo tempo. #RomaJuve — Luca Carioli (@luca_carioli) May 5, 2024

Gatti in una Juve ideale non può che essere una riserva se il rendimento è così discontinuo.#RomaJuventus — Simone Ferri (@simonee_ferri) May 5, 2024

Gatti mediocre, Vlahovic attacante molto molto normale.

Rosa di merda e allenatore incompetente : risultato normale ! — Auguste (@p21allurebvm) May 5, 2024