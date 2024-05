Ibrahimovic pronto ad accontentare Conceicao: arriva il suo fedelissimo

Zlatan Ibrahimovic e la dirigenza del Milan sono pronti ad accontentare Sergio Conceicao, in caso di arrivo al Milan: il fedelissimo nel mirino dei rossoneri

Il Milan pensa al suo futuro. La stagione deve ancora concludersi, ma l’unico argomento caldo tra i tifosi rossoneri è chi prenderà il posto di Stefano Pioli, ormai praticamente certo dell’addio. Come vi abbiamo raccontato, nelle ultime ore sta scalando posizioni il profilo di Sergio Conceicao, che ha fatto benissimo negli ultimi anni alla guida del Porto.

Si tratta di una vecchia conoscenza del campionato italiano, che conosce bene la Serie A per via delle esperienze alla Lazio e all’Inter, anche se non si tratta dell’unico profilo da tenere in considerazione e che è nella lista di Moncada e Furlani. Se davvero sarà il portoghese il nuovo allenatore, ovviamente avrà una voce importante anche nelle scelte di calciomercato.

Ancora è presto per dire come intenderà far giocare il Milan, ma potrebbe attuare il suo solito 4-4-2, che gli ha dato ottime conferme nel passaggio dal campo alla panchina. Una delle caratteristiche di Conceicao è creare un ottimo rapporto con il gruppo che ha a disposizione, per cui potrebbe chiedere uno dei fedelissimi che ha allenatore negli ultimi anni.

Conceicao e Alan Varela: doppio colpo per il Milan

In tal senso, attenzione ad Alan Varela, classe 2001 che sta facendo molto bene con il Porto. Sappiamo che il Milan cerca un nuovo mediano che possa abbinare fisicità e ordine e il giovane argentino sarebbe un profilo ideale, anche perché la sua valutazione potrebbe alzarsi ancora di più nei prossimi anni.

Attualmente vale 25 milioni di euro, una cifra che il Diavolo potrebbe investire tranquillamente per lui, anche considerando che il futuro di Ismael Bennacer è in bilico. Non è comunque l’unico nome che potrebbe finire nel mirino del club meneghino visto che piacciono anche Galeno ed Evanilson.

Quest’ultimo potrebbe prendere il posto di Olivier Giroud al centro dell’attacco e saprebbe già come manovrare l’azione offensiva del nuovo Milan. Ancora bisogna aspettare, ma il Milan di Conceicao sta già prendendo forma, anche nelle strategie sul calciomercato.