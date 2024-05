Tutino da impazzire, è il miglior marcatore italiano: “Da Nazionale”

Gennaro Tutino, bomber del Cosenza, è il miglior marcatore italiano tra A e B: 19 gol in stagione e il club lo ‘convoca’ in Nazionale

Venti gol in stagione, diciannove in campionato: Gennaro Tutino vive il suo anno magico e con la doppietta realizzata oggi allo Spezia si conferma il miglior marcatore italiano tra Serie A e Serie B.

Alle spalle di Pohjanpalo nella classifica marcatori del campionato cadetto, Tutino lo ha avvicinato con i due gol messi a segno quest’oggi: uno su calcio di punizione, un altro di tacco che aveva illuso i sostenitori del club calabrese prima del pareggio di Elia. Un gol più bello dell’altro e il Cosenza che se lo gode e lo esalta sui social, invitando Spalletti a convocarlo in Nazionale.

“19 gol in campionato, 20 stagionali (+3 assist). Sempre in rete nelle ultime 6 giornate. Miglior marcatore italiano fra A e B. Da Nazionale!”. E considerando che il reale problema dell’Italia di Spalletti in vista di Euro2024 è proprio il bomber chissà che il ct non butti l’occhio proprio al campionato cadetto e a Tutino, il migliore sotto porta quest’anno tra gli italiani.