Milan, Pioli ammette: “Subito un gol che non dovevamo prendere”

C’è delusione in casa Milan per la mancata vittoria col Genoa: rossoneri beffati nel finale in un San Siro silenzioso

Il Milan continua a faticare in casa: quarta partita di fila senza successo per i rossoneri nonostante la rimonta con il momentaneo 3-2 firmato Giroud.

Non può che esserci delusione nelle parole di Stefano Pioli che ai microfoni di Dazn ha commentato il pareggio maturato a San Siro con il Genoa. Un risultato che acuisce ulteriormente il malumore della piazza rossonera, con gli ultras che hanno lasciato vuoto il settore in segno di protesta visto il momento vissuto dalla squadra di Stefano Pioli che a fine partita ha sottolineato: “La prestazione c’è stata, ma non siamo riusciti a portare a casa una vittoria che sarebbe stata molto importante“.

In merito alla protesta dei tifosi: “Hanno scelto questa forma di protesta, possiamo solo rispettarli. Dobbiamo restare concentrati per fare bene fino alla fine, i tifosi sono sempre stati il nostro valore aggiunto e ora hanno le loro motivazioni. Noi dobbiamo fare meglio”.

Milan-Genoa, le parole di Pioli a fine partita

Analizzando la prestazione, Pioli ricorda: “Siamo partiti sicuramente male, nei primi 20′ non abbiamo avuto compattezza e attenzione, concedendo il vantaggio al Genoa” ma poi “abbiamo fatto la partita, creando e sbagliando tantissimo”.

Occhio a parlare di atteggiamento sbagliato: “Abbiamo creato tanto e ripreso la partita, poi abbiamo preso un gol che in quella situazione non dovevamo prendere”.

Tornando all’analisi della partita: “Ovviamente quando stai molto alto e perdi palla rischi tanto, ma quella di oggi è stata una partita gestita bene dopo la fase iniziale. Peccato non aver portato a casa la vittoria per quello che hanno messo in campo i miei giocatori, sarebbe stato importante vincere per la classifica e non solo. Il terzo gol lo abbiamo preso a difesa schierata, è questo l’errore. L’uscita di Leao? Quando cambio non lo faccio per dimostrare qualcosa, oggi Rafa è stato poco presente in area, non tutte le partite e le prestazioni sono uguali

Sulla valutazione del suo lavoro stagionale: “L’eliminazione con la Roma incide, è una squadra forte e ben allenata ma noi dovevamo fare meglio. Nella valutazione di fine stagione sicuramente questa cosa pesa in modo negativo”.