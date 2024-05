DIRETTA Serie A, Roma-Juventus | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si chiude la domenica della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A con il big match Roma-Juventus

Dopo le gare giocate in questo lungo weekend, iniziato venerdì sera con Torino-Bologna, la domenica della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A tocca il suo apice con l’ultima partita in programma tra la Roma e la Juventus.

I padroni di casa, guidati in panchina da Daniele De Rossi, sono reduci dalla sconfitta casalinga, senza discussioni, patita contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso nella semifinale di andata di Europa League: 2-0 il risultato da ribaltare giovedì prossimo in casa delle ‘aspirine’. In campionato, invece, hanno pareggiato nell’ultimo turno sul campo del Napoli di Francesco Calzona consolidando il quinto posto, l’ultimo che vale l’accesso alla prossima edizione della Champions League, ma dovranno guardarsi le spalle dal ritorno dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini e dei ‘cugini’ della Lazio di Igor Tudor. Di contro, i bianconeri di Massimiliano Allegri arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio, terzo nelle ultime cinque partite, casalingo contro il Milan di Stefano Pioli e devono necessariamente portare a casa punti per mettere al sicuro la qualificazione alla Champions della prossima stagione. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-JUVENTUS

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Kristensen, Llorente, N’Dicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Baldanzi; Lukaku. All. De Rossi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: