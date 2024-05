Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 4 maggio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 4 maggio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 4 maggio 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

‘La Gazzetta dello Sport’ apre a tutta pagina con il Giro d’Italia: “Giro Fenomenale”. Poi spazio al calcio, dal Milan – “Avanza Conceicao” – ai cugini nerazzurri: “L’Inter vuole tutto“. Spazio anche al match di ieri sera, finito 0-0: “Toro meglio del Bologna. Ma lo fermano la traversa e Skorupski”.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre invece con la Roma-Juve: “Max point”. Poi spazio al Bologna, “Thiago prenota la grande festa”, e ai nei Campioni d’Italia stasera impegnati in casa del Sassuolo: “Largo all’Inter 2 ma niente sconti”. In alto a sinistra l’intervista esclusiva a Del Pino, ex numero uno della Lega Serie A: “O cambiano o è la fine”.

‘Tuttosport’ ha quasi un’intera prima pagina dedicata al Grande Torino, a 75 anni dalla tragedia di Superga. Parla Sandro Mazzola, il figlio del fuoriclasse granata del tempo, Valentino: “Se papà non fosse morto, avrei giocato nel Toro”. In alto spazio alla Juve, “è stato meglio tenersi Vlahovic”. In taglio basso a destra si parla di Inter: “Sassuolo disperato ma l’Inter ha un conto aperto”.

Rassegna stampa sabato 4 maggio: la prima pagina di Record

Per la stampa estera, oggi abbiamo scelto di riportare la prima pagina di Record, che festeggia i 75 anni dalla fondazione.

Uno dei principali quotidiani portoghese apre con le parole di Amorim: “Ador estar aqui”. Il tecnico dello Sporting CP, accostato anche alla panchina del Milan, si toglie così dal mercato. Almeno per ora… A destra si parla invece del possibile addio di Schmidt al Benfica: tra i suoi possibili successori c’è il nostro Raffaele Palladino. Il mister del Monza avrebbe già incontrato Rui Costa. In basso spazio anche a Conceicao, che può dire addio al Porto dopo la vittoria di Villas Boas alle elezioni presidenziali. L’ex Inter è un nome ‘caldissimo’ per lo stesso Milan.