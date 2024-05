Da Chiesa a Koopmeiners, il doppio blitz che spaventa la Juve

La vittoria in Coppa Italia della Juventus, rischia di essere rovinata da un blitz decisivo allo Stadio Olimpico

Raccontata in tutto il mondo più per le intemperanze di Massimiliano Allegri che per la vittoria della Juventus, la finale di Coppa Italia continua a far parlare di sé anche all’estero, non solamente per gli elementi sopra citati. Come accade sempre per partite di cartello, la sfida di mercoledì sera è stata presa d’assalto da scout ed emissari di numerosi club europei, accorsi sugli spalti dello Stadio Olimpico per prendere appunti sui propri obiettivi di calciomercato.

Dall’Inghilterra, in particolare, raccontano di un doppio blitz dalla Premier League nella capitale italiana. Secondo l’esperto di mercato, Graeme Bailey, Chelsea e Liverpool hanno assistito ad Alatanta-Juve, concentrando le proprie attenzioni su tre calciatori in particolare. Una missione, quella delle big inglesi, che rappresenta una tripla minaccia per il club bianconero, ma andiamo con ordine.

Blitz inglese all’Olimpico: non solo Chiesa e Koopmeiners

Nel suo articolo pubblicato su ‘hitc.com’, il giornalista inglese, pur riconoscendo la pole position della Juve nella corsa a Teun Koopmeiners, ha parlato di un possibile inserimento del Chelsea e, soprattutto, dei Reds, con Arne Slot che è un ammiratore di vecchia data del centrocampista olandese. Gli emissari del Liverpool hanno preso anche nuovi appunti su Federico Chiesa, obiettivo di vecchia data.

In scadenza a giungo 2025, l’ex ala della Fiorentina piace molto anche alla Roma, ma nelle intenzioni della Juve resta forte la volontà di un rinnovo contrattuale, almeno fino al 2026. Stesso discorso vale per Dusan Vlahovic, autore del gol vittoria e finito nuovamente nel mirino dei Blues come una delle principali alternative a Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli resta la prima scelta dei londinesi, ma vista la necessità di rientrare nei parametri del fair play finanziario della Premier, senza cessioni importanti difficilmente da Londra riusciranno a pagare la clausola rescissoria del bomber nigeriano.