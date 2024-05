DIRETTA Allegri, la Juve valuta l’esonero immediato e raccoglie pareri legali LIVE

Ore e giorni concitati alla Juve per la vicenda Allegri: tutte le notizie sul possibile esonero immediato e l’eventuale licenziamento

L’avventura di Massimiliano Allegri alla Juventus è davvero agli sgoccioli. Il suo addio era già scritto e deciso da settimane, ma gli episodi della finale di Coppa Italia hanno fatto precipitare le cose. Dopo gli atteggiamenti in campo, ma soprattutto lo sfogo e il gesto rivolto Giuntoli, con l’aggressione a Guido Vaciago, il club bianconero può accelerare la decisione anticipandola. In queste ore si continua a valutare l’esonero immediato, con Montero possibile traghettatore per le ultime due di campionato, con la Juve che sta raccogliendo i pareri legali anche in relazione a un eventuale licenziamento per giusta causa. Tutte le notizie in tempo reale sulla concitata situazione alla Continassa.

LIVE

Ore 8.43 – Nelle valutazioni della Juve si continuano a raccogliere pareri legali su quelli che sono i prossimi passi da fare e le modalità di allontanamento di Allegri. Esonero o addirittura licenziamento per giusta causa. Tutto potrebbe avvenire anche a brevissimo, tra stasera e domani.

Ore 8.20 – Dopo il botta e risposta tra il legale di Allegri e il direttore di Tuttosport Vaciago, la situazione pare sempre più tesa e anzi emergono nuovi dettagli e retroscena. Secondo ‘Il Corriere della Sera’, il tecnico avrebbe già nei giorni scorsi attaccato nervosamente Giuntoli e la società: “Quest’anno sono stato io il parafulmine, vediamo chi lo sarà nella prossima stagione. Io delegittimato con i giocatori, meritavo più chiarezza”.

(IN AGGIORNAMENTO)