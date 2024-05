Allegri saluta la Juve ma resta in Serie A: “Farebbe di tutto per prenderlo”

Massimiliano Allegri verso l’esonero, ma c’è una big che sarebbe pronta a prenderlo immediatamente ripartendo da lui

Massimiliano Allegri è il personaggio senza dubbio più discusso dell’anno. Per quello che ha fatto, o non ha fatto dipende dai punto di vista, in campo e per quello che poi è stato l’epilogo di mercoledì a Roma nella finale di Coppa Italia. La Juventus è tornata a vincere un trofeo dopo tre anni, ma il tecnico bianconero per certi versi ha perso la faccia tra la scenata con l’arbitro, quella con Giuntoli e la ciliegina con Guido Vaciago.

Davanti alle telecamere il solito Allegri, pronto anche a scherzare, anche se un po’ più telegrafico del solito, fuori scatenato. La Juventus non a caso sta valutando i termini più adatti, anche a livello legale, della separazione dal tecnico livornese. Esonero o magari addirittura licenziamento per giusta causa. Di certo c’è la sua seconda esperienza alla Continassa è giunta al termine, con il club pronto a voltare pagina e affidare la panchina – sperano – a Thiago Motta. Ma c’è comunque un determinato filone pro-Allegri, che valuta la rosa non all’altezza di fare più di quanto Max abbia effettivamente portato a casa. Ovvero sempre in Champions, nel girone di andata quest’anno anche a duello con l’Inter schiacciasassi, e con un trofeo in bacheca.

Galeone: “Esonero Allegri ingiusto. De Laurentiis farebbe di tutto per portarlo al Napoli”

Ad esempio il suo maestro e mentore Giovanni Galeone, che è tornato a parlare a ‘Il Giornale’: “Esonero immediato? Non sarebbe giusto…” Ma il gesto a Giuntoli è stato inequivocabile: “Credo che vada interpretato con la voglia di gioire solo con il gruppo squadra. E poi il carattere passionale di Max lo conosciamo…”

Ad Allegri sono state indirizzate tante e tante critiche, ma Galeone lo difende: “A volte le ho trovate ingenerose, se si considera che Max si è trovato a gestire, da solo, situazioni davvero pesanti”. Sul futuro dell’allenatore toscano a questo punto si aprono un mare di scenari, da qualche suggestione italiana all’estero oppure addirittura l’Arabia: “Lo vedrei bene in Premier League. Anche se in Italia De Laurentiis farebbe di tutto per portarlo a Napoli. È un grande club. E Max un grande allenatore…” Vista la situazione per Conte, con una trattativa apertissima ma dispendiosa, ADL potrebbe anche farci un pensierino.