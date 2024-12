Non solo Danilo, la Juventus ne cede due a gennaio: “Vuole lasciare l’Italia”

Si infiamma il mercato bianconero con la possibilità che due calciatori lascino Torino già nella sessione invernale

Mentre la Champions questa sera si prenderà la scena, con l’attesa sfida al Manchester City di Pep Guardiola, per la Juventus è già tempo di pensare al mercato.

Un obbligo quello di Cristiano Giuntoli, considerati i tanti infortunati nella rosa di Thiago Motta. Due in particolare spingono il Footbal Director ad agire il più velocemente possibile: si tratta dei ko di Bremer e Cabal, entrambi fuori causa per il resto della stagione. Ecco allora che la retroguardia sarà il reparto su cui si concentrerà la dirigenza bianconera con la necessità di uno o due centrali per allargare la possibilità di scelta dell’allenatore italo-brasiliano.

Ma il capitolo entrate è strettamente connesso anche a quello uscite e potrebbero essere due i calciatori a lasciare Torino nel mercato di gennaio, spingendo Giuntoli a rivedere i propri piani anche sul fronte acquisti. Uno dei giocatori che può andare via è Danilo: non più titolare inamovibile, persi anche i galloni di capitano, il brasiliano si guarda intorno alla ricerca di nuovi stimoli.

Il Napoli ci ha fatto un pensierino, così come il Marsiglia che ha però diversi ostacoli da superare, come raccontato da Calciomercato.it.

Calciomercato Juventus, Danilo e Fagioli via a gennaio: i dettagli

A parlare del futuro di Danilo è Luca Momblano a ‘juventibus’, spiegando lo scenario che riguarda il brasiliano: “Le percentuali che Danilo resti sono 49%, mentre che va sono 51%. Detto che ha vissuto un declassamento, uno smacco, in questo momento è più il calciatore che guarda ad altre destinazioni che la società che vuole cederlo”.

Ma oltre a Danilo potrebbe andare via anche Fagioli, anche lui finito nel mirino del Marsiglia, oltre che del Paris Saint-Germain. Sul centrocampista, il giornalista spiega qual è la situazione: “Thiago Motta non ha assolutamente messo una croce su Fagioli, anzi vorrebbe provare a farlo svoltare con la testa più che sul campo. Lui però sente di dover lasciare l’Italia, c’è probabilmente qualcuno che sta attraendo le attenzioni del ragazzo”.