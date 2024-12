Morata, dato eloquente: anche peggio di Lukaku in Serie A

L’attaccante spagnolo non sta convincendo e in questo inizio di stagione fatica a fare gol: c’è un dato che testimonia il problema

Due gol nelle ultime due partite, ma anche difficoltà che non sono sparite da un giorno all’altro. Alvaro Morata vive forse il suo momento più prolifico della sua avventura al Milan, ma la prima parte di stagione non può certo essere catalogata come positiva.

Lo spagnolo ha realizzato cinque gol in quindici presenze complessive, con solo una rete in Champions e quattro in Serie A, di cui due appunto nelle ultime due partite. Poco, forse troppo poco, per chi è stato chiamato a sostituire Giroud, un bomber dai gol pesanti, anche se la carriera dell’ex Juventus non è mai stata improntata a grandi statistiche dal punto di vista realizzativo.

C’è però una statistica che allarma ancora di più dei pochi gol fatti. Il Milan deve sperare che per Morata le cose cambino al più presto perché, almeno dopo quindici giornate, il 32enne è il peggior attaccante tra le big della Serie A. Il riferimento è ad una particolare statistica che riguarda gli ormai famosi xG, gli Exected Goal, cioè un indice che misura la pericolosità di un tiro in porta.

Milan, Morata può essere un problema: la statistica

Ecco, analizzando questo dato tra i bomber più prolifici delle prime sette squadre in classifica, si può notare come Morata sia il peggiore di tutti.

In testa, e non è una sorpresa considerata anche la classifica marcatori, c’è Mateo Retegui con 10.38, seguito da un altro bomber che in questa prima parte di campionato sta facendo molto bene: Moise Kean con 10.28. A sorpresa sul podio si trova Dusan Vlahovic con 9.44, seguito da Castellanos (9.27) e Thuram (7.94).

Prima di Morata, c’è anche un altro attaccante che – come lo spagnolo – non sta riscuotendo grande successo tra i suoi tifosi: Romelu Lukaku. Anche lui a quota 5 gol in stagione, il suo xG è pari a 4.52. Meglio di quello dello spagnolo che chiude questa particolare classifica con 2.43. Il confronto è impietoso, anche se spesso nel calcio le statistiche non dicono tutto. A Morata il compito di dimostrare che in questo caso di sbagliano, magari con il gol vittoria contro la Stella Rossa questa sera.