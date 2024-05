Allegri tra esonero e licenziamento: l’annuncio in diretta dell’esperto | ESCLUSIVO

Allegri tra esonero e licenziamento, sono ore decisive in casa Juventus. L’annuncio in diretta dell’esperto e gli ultimi aggiornamenti

L’avvocato Cesare Di Cintio, specializzato in diritto sportivi, è intervenuto a TiAmoCalciomercato.it in onda su TvPlay per parlare della situazione di Allegri in casa Juventus.

Nelle ultime ore si parla del possibile licenziamento del tecnico bianconero: “Il licenziamento per giusta causa in un contratto a tempo determinato può esserci soltanto qualora si verifichi una causa tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro nemmeno temporanea”.

“È evidente che i legali stanno facendo giustamente le loro valutazioni, se esistono i margini – prosegue l’avvocato – Il licenziamento per giusta causa deve essere sempre dimostrato. Se ci sono i presupposti? È una valutazione che deve fare la società, è difficile dirlo dall’esterno”.

Juventus, l’avvocato Di Cintio: “Ecco la differenza tra esonero e licenziamento”

Dal possibile licenziamento per giusta causa all’esonero. In ogni caso, il futuro di Massimiliano Allegri sembra ormai segnato: “Sotto un altro profilo c’è la possibilità dell’esonero, situazione che conosciamo già. In quel senso la società è sempre libera di esonerare il proprio dipendente allenatore”.

“La differenza tra licenziamento ed esonero è che col licenziamento viene interrotto il rapporto di lavoro e quindi anche il pagamento, in questo caso dell’ultimo anno di contratto”, ha concluso Di Cintio. Sono ore caldissime in casa bianconera.