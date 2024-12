Vlahovic costa la metà: l’offerta alla Juventus già a gennaio

Tiene sempre banco alla Continassa il rinnovo di Dusan Vlahovic, al momento sotto contratto con la Juve fino al 2026

La Juventus ospita il Manchester City nella super sfida di Champions League, ritrovando diversi elementi rispetto all’emergenza delle scorse settimane e che aveva ridotto all’osso la rosa di Thiago Motta.

Cambiaso ha smaltito il problema alla caviglia e potrebbe anche partire dal primo minuto, mentre l’allenatore bianconero ritrova nella lista dei convocati a centrocampo Douglas Luiz e McKennie che partiranno dalla panchina. In avanti toccherà a Dusan Vlahovic guidare la ‘Vecchia Signora’ e cercare di ritornare al gol che manca da oltre un mese, considerando anche lo stop per l’infortunio alla coscia che ha costretto il centravanti serbo a fermarsi ai box per alcune partite. Sono per il momento 9 i centri stagionali per l’ex Fiorentina, tre dei quali in Champions e tutti decisivi per le sorti della Juve (la doppietta a Lipsia e il rigore sul campo del Lille).

Calciomercato Juventus, l’Arsenal insiste per Vlahovic: il serbo e Isak in cima alla lista di Arteta

Vlahovic è atteso nel duello tra bomber con Haaland e ha la fiducia di Thiago Motta: “Sono contento di Dusan, deve continuare a lavorare come sta facendo da inizio stagione“, le parole del mister bianconero.

Tra i due però c’è qualche turbolenza, dopo le dichiarazioni dal ritiro della Serbia del numero nove sul gioco e le mansioni imposte da Motta alla Juventus. Inoltre la questione rinnovo resta spinosa e non sono arrivate conferme sul summit, in precedenza programmato prima di Natale, tra la dirigenza della Continassa e gli agenti del giocatore. Vlahovic continua a fare gola all’Arsenal che, approfittando delle schermaglie tra la Juve e l’attaccante, è tornato nuovamente in pressing come scrive ‘TeamTalk’. I dirigenti dei ‘Gunners’ farebbero sul serio e recentemente avrebbero avuto dei contatti con l’entourage del serbo. L’Arsenal potrebbe provare un affondo già a gennaio, ma più verosimilmente l’assalto decisivo dei londinesi dovrebbe arrivare la prossima estate.

La Juve secondo il portale inglese valuterebbe intorno ai 70 milioni di euro il cartellino di Vlahovic, praticamente la metà rispetto a Isak del Newcastle, altro obiettivo caldo per l’attacco del tecnico dell’Arsenal Arteta. Il centravanti serbo però in estate avrà un peso a bilancio di circa 30 milioni e senza la firma sul rinnovo potrebbe liberarsi di fronte a cifre decisamente inferiori rispetto al prezzo paventato dalla stampa britannica. Mentre a gennaio non potrà eventualmente lasciare Torino sotto i 41 milioni di euro, per evitare così una minusvalenza che nessuno nella dirigenza bianconera vuole realizzare.