Juventus, Thiago Motta stavolta sorride: triplo recupero contro Guardiola | VIDEO CM.IT

Allenamento di rifinitura questa mattina alla Continassa per la Juve in vista del big match di Champions League contro il Manchester City

Thiago Motta ritrova i pezzi in vista del fondamentale impegno di domani sera contro il Manchester City, che potrebbe rilanciare la Juventus in Champions League.

Nella prima parte aperta ai giornalisti, anche Andrea Cambiaso si è allenato insieme al resto del gruppo nella fase di riscaldamento e nel classico torello al centro del campo. Arrivano conferme anche su Douglas Luiz e McKennie, che già nei giorni scorsi erano tornati ad allenarsi regolarmente con la squadra dopo aver smaltito i rispettivi infortuni. Oltre ai lungodegenti Milik, Bremer e Cabal, ancora assente invece Nico Gonzalez. L’attaccante argentino è fermo da inizio ottobre dopo il problema alla coscia rimediato nella trasferta di Champions a Lipsia e potrebbe rivedersi nella lista dei convocati sabato nell’anticipo di campionato contro il Venezia.

Juventus-Manchester City, Cambiaso recupera: in gruppo anche Douglas Luiz e McKennie

Cambiaso quindi in gruppo dopo il guaio alla caviglia sinistra rimediato nell’ultimo match pareggiato con il Bologna e che potrebbe scendere in campo dal primo minuto nella super sfida di domani sera contro il Manchester City di Pep Guardiola. Thiago Motta sul jolly della Nazionale scioglierà le riserve solamente dopo la rifinitura odierna e l’ultimo provino di domani mattina alla Continassa.

Cambiaso è in ballottaggio con Danilo, che agirebbe sulla corsia sinistra dello scacchiere bianconero, mentre sulla parte opposta ritroverebbe una maglia da titolare Savona. Douglas Luiz e McKennie invece saranno frecce da sfruttare eventualmente a gara in corso, con Motta che rilancerà Thuram in mediana al fianco di Locatelli e la conseguente esclusione di Fagioli rispetto alla gara con il Bologna. Tornerà dal primo minuto anche Yildiz sulla linea dei trequartisti, insieme a Nico Gonzalez e Koopmeiners dietro l’unica punta Vlahovic. L’olandese ex Atalanta si è sbloccato e Thiago Motta potrebbe anche utilizzarlo qualche metro più indietro per accentrare il talento turco. Tra i pali, davanti al tandem Gatti-Kalulu, riecco Di Gregorio.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso (Danilo); Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.