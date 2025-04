Serie A: Carnesecchi in una big, la svolta

Il portiere dell’Atalanta è sempre più protagonista in questo finale di stagione e per il suo futuro la strada è praticamente segnata

Tra le rivelazioni di questo finale di stagione c’è Marco Carnesecchi. Il portiere dell’Atalanta, come era prevedibile, ha completato il suo percorso di crescita diventando uno dei migliori del nostro campionato. L’edizione odierna del Quotidiano Sportivo evidenzia come nelle ultime 9 partite la Dea ha subìto solamente cinque reti. Sono numeri importanti e che confermano l’importanza di un estremo difensore come il classe 2000.

Ora si fa davvero complicata una sua permanenza in nerazzurro. L’Atalanta spera di riuscire a trattenerlo, ma le big italiane ed estere su di lui ci sono da tempo e il prossimo calciomercato potrebbe essere l’occasione giusta per fare il definitivo salto di qualità. Da parte sua non c’è alcuna intenzione di accelerare i tempi o forzare la mano. Carnesecchi sta bene e Bergamo e giocherebbe anche un altro anno con la Dea. Ma davanti ad una proposta di livello, la sua partenza è praticamente certa.

Carnesecchi via dall’Atalanta: chi lo prende

La Dea in questi anni ha sempre sfornato talenti importanti anche se poi nelle altre squadre non hanno mai realmente convinto. Da qui la necessità di pensarci più volte prima di lasciare Bergamo. Per Carnesecchi, come spiegato in precedenza, nessuna fretta di andare via dai nerazzurri. Si aspetterà la fine della stagione e poi si ragionerà sulla soluzione migliore con la consapevolezza che il classe 2000 è ormai praticamente pronto per il salto di qualità.

E sono due attualmente le soluzioni possibili per Carnesecchi: Inter e Juventus. Milan e Napoli dovrebbero continuare con Maignan e Meret e per questo motivo i nerazzurri e i bianconeri rappresentano forse le due squadre che potrebbero affondare il colpo nel prossimo calciomercato per il portiere. Martinez e Di Gregorio non stanno convincendo e il classe 2000 rappresenta la soluzione giusta per la propria porta.

I numeri confermano che Carnesecchi è ormai diventato grande. E durante il prossimo calciomercato ci potrebbe essere il tanto atteso passaggio in una big. Juventus e Inter sono in corsa e vedremo alla fine chi la spunterà.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Si attenderà la fine della stagione per valutare meglio come muoversi e Carnesecchi prenderà la sua decisione definitiva.