Addio Milan, ma Conceicao resta in Serie A: battuta l’Atalanta

Le ultime sul futuro del tecnico portoghese destinato a salutare i rossoneri al termine della stagione. Nuova chance nel massimo campionato italiano

Sergio Conceicao via dal Milan, ma non dalla Serie A. La scelta è stata fatta per quanto riguarda il futuro del tecnico portoghese sbarcato in rossonero prima dell’inizio del 2025, al posto dell’esonerato Paulo Fonseca.

Sarà esonerato anche Conceicao, questo ormai appare chiaro anche se poi il calcio è in grado di stupire sempre. Ma ad oggi queste sono le indicazioni, questa è la strada che dovrebbe prendere il club che ancora deve sciogliere le riserve sul nome del nuovo DS.

Per qualcuno le ha già sciolte, con Furlani intenzionato a portare a Milanello Tony D’Amico. Ma quest’ultimo ha un contratto con l’Atalanta, ecco perché resiste la candidatura di Igli Tare. L’albanese è il piano B e con lui è previsto un nuovo incontro a breve.

Tornando a Conceicao, in queste settimane ha provato mediaticamente a difendere il proprio operato, pure in ottica ricollocamento altrove. Senza escludere del tutto una sua possibile permanenza in Serie A.

Conceicao resta in Serie A: firma con la grande ex

A tal proposito, Calciomercato.it ha chiesto ai propri followers “Quale club dovrebbe dargli un’altra chance” nel massimo campionato italiano? La squadra meno votata delle quattro proposte è stata la Fiorentina L’opzione viola ha preso l’11,1% di voti.

Appena qualche voto in più (15%) ha preso il Bologna, mentre la seconda opzione più votata è stata l’Atalanta col 19%. In definitiva il sondaggio X di Calciomercato.it è stato stravinto dalla Lazio col 56% dei voti. Per più della metà dei nostri followers, considerando quelli che hanno preso parte al nostro quesito, i biancocelesti dovrebbero dare un’altra chance in Serie A a Sergio Conceicao.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Sergio #Conceicao verso l’addio al #Milan a prescindere dal passaggio del turno in Coppa Italia. Quale club dovrebbe dargli un’altra chance in Serie A? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 23, 2025

Per il portoghese si tratterebbe di un ritorno, visto che da calciatore militò nella Lazio dal 1998 al 2000 e poi nel 2003/2004, vincendo Scudetto, Coppa delle Coppe, Supercoppa italiana ed europea oltre che una Coppa Italia.