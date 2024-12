Addio Juventus-Vlahovic a gennaio: “Non lo escludo” | ESCLUSIVO

Le voci riguardanti il futuro dell’attaccante serbo stanno continuando a calamitare l’attenzione mediatica

Obiettivo tre punti. La Juventus che ospita il Bologna all’Allianz Stadium vuole risalire la china, centrando quella vittoria che in campionato manca da quasi un mese. Lo sa bene Thiago Motta che intanto recupera pezzi importanti come Vlahovic e Savona. In casa bianconera, però, i temi e le riflessioni non si esauriscono alla sfida con i felsinei ma coinvolgono anche altri temi, a cominciare proprio dal futuro dell’attaccante serbo.

Ricordiamo come Vlahovic sia legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2026 che non è stato ancora rinnovato. Dal momento che le trattative per il possibile prolungamento non hanno ancora preso quota, l’ipotesi di un addio anticipato del numero 9 serbo non può essere affatto escluso. Un’eventualità – quest’ultima – di cui vi avevamo parlato su calciomercato.it e che è stata approfondita anche da Giovanni Albanese nel corso della diretta di ‘Juve Zone’ sul canale YouTube di Calciomercato.it.

Albanese, sull’argomento: “ll discorso rinnovo del contratto è sicuramente da isolare e ci deve fare aprire altre riflessioni: la prima è che la Juve non può permettersi di avere poco potere in fase di trattativa per un giocatore su cui ha investito tanto, dopo di che c’è da capire quanta possibilità c’è di avvicinarsi a un’intesa per un contratto che nel gennaio del 2022 prevedeva dei bonus fedeltà spalmati negli anni che ha portato Vlahovic a guadagnare tanto”.

Albanese sul mercato della Juventus: “Fagioli può lasciare, Scanavino ha voluto rassicurare i tifosi”

Dopo aver posto in luce la ‘struttura di contratto’ sulla quale la Juventus intende ragionare per Vlahovic, Albanese ha aggiunto: “Ci sono tutte le condizioni per cui la situazione di Vlahovic venga gestita come quella di Chiesa l’estate scorsa, a giugno quando sarà ad un anno dalla scadenza, e questa non è la migliore notizia. Detto ciò, oggi non può fare a meno di Vlahovic e domani sarà titolare”.

Albanese, dunque, non ha affatto chiuso all’idea di un Vlahovic via da Torino a gennaio: “Io non escludo che davanti ad un’offerta congrua possa esserci il colpo di scena già a gennaio, anche perché il feeling tra Thiago Motta e Vlahovic non è dei migliori, per quello che lo stesso giocatore ha detto nel corso dell’ultima pausa delle nazionali. Fagioli? La sensazione è che possa lasciare a gennaio e che questa cosa si è configuarata alla luce delle esigenze ultime, che sono emerse dopo l’infortunio di Cabal. In difesa Hancko e Antonio Silva sono giocatori che devi capire come poterli prendere, ma che possono avere un futuro nella Juventus per caratteristiche”.

Infine, una chiosa sulla presa di posizione di Scanavino, che ha messo in luce il fatto che la Juventus sia la squadra che in prospettiva avrà il budget di mercato più alto: “La Juve ha fatto scelte forti, anche per introdurre un qualcosa di completamente nuovo e anche per supportare Thiago Motta. Io credo Scanavino abbia voluto rassicurare i tifosi, dicendo che questo processo di sviluppo andrà avanti e che ci saranno ancora risorse economiche che saranno introdotte (…). Penso che, tra le righe, Scanavino abbia garantito un mercato all’altezza per gennaio“.