Fari puntati su Knezovic: due club provano a strapparlo al Sassuolo

È uno dei migliori talenti croati, in prospettiva uno dei migliori centrocampisti del panorama calcistico internazionale. Non a caso su Borna Knezovic c’è la fila di squadre pronte a strapparlo al Sassuolo, che nel 2022 è stato più lungimirante di tutti portandoselo a casa.

In tre stagioni il classe 2005 di Pozega non ha deluso le aspettative, anzi ha confermato appieno tutte le sue qualità tecniche e fisiche, oltre che una incisività notevole in zona gol: quest’anno ne ha realizzati 15 in 28 partite del campionato Primavera 1 (vinto l’anno scorso), senza contare i 5 assist.

L’ultima rete, quella al Bologna con un sinistro a giro chirurgico, gli è in pratica valsa il premio di ‘Miglior Giocatore del Mese di Marzo’, e forse aumentato su di sé l’interesse degli altri club. Sia italiani che stranieri. Per lui si stanno muovendo con convinzione Club Brugge e Mainz, entrambe potrebbero mettere sul piatto una proposta di 4 milioni per il cartellino (preso a zero dai neroverdi) del diciannovenne, entrato nel giro dell’Under 21 croata e legato al Sassuolo fino a giugno 2027.