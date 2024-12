Juventus, avviso di mercato alle rivali: “Budget più alto”

La Juventus rilancia sul mercato, la concorrenza è avvertita: le precisazioni sulle finanze a disposizione dei bianconeri

Sarà un weekend particolare, per la Juventus, che tornerà in campo in un match decisamente non banale, quello contro il Bologna di Thiago Motta, che vivrà il primo confronto da ex con i rossoblù. Sfida delicata per tanti motivi, per i bianconeri, che si troveranno di fronte un avversario in forma ma avendo la necessità di vincere per non far scappare via il treno di testa in classifica, con una situazione infortuni ancora problematica.

La speranza è quella di recuperare per la partita contro i rossoblù almeno Dusan Vlahovic, fuori ormai da qualche settimana ma sulla via del rientro. Avere a disposizione il serbo sarebbe già utile per ritrovare un riferimento avanzato che sta mancando molto. Così come per l’emergenza legata alle tante assenze, stanno venendo fuori quelle che sono le lacune e i bisogni della rosa in vista del mercato di gennaio.

La Juventus andrà a caccia di quattro acquisti, come richiesto da Thiago Motta, come abbiamo raccontato qui su Calciomercato.it. Il primo obiettivo di Giuntoli rimane Antonio Silva, difensore del Benfica nel mirino da diverso tempo. Altri i fronti che potrebbero accendersi all’improvviso, come quello dell’eventuale scambio Fagioli-Raspadori con il Napoli. E’ una Juventus insomma che lavora su più tavoli. E soprattutto che fa sapere di avere le possibilità per farlo, rilanciando sulle proprie risorse da investire.

Juventus, Scanavino parla chiaro sul bilancio: “Perdita ‘reale’ è solo di 70 milioni”

Sono chiare in questo senso le affermazioni di Maurizio Scanavino, amministratore delegato del club bianconero, che è intervenuto a ‘Radio Serie A’. Nelle sue frasi, tratteggiata una situazione finanziaria della Juventus molto meno preoccupante di quanto potrebbe apparire.

“Dovevamo ridurre molto le voci stipendi e ammortamenti – ha spiegato – Ma adesso, pur continuando a ridurre, possiamo dire che in prospettiva avremo il budget più alto da investire nella parte sportiva, per continuare a garantire la nostra competitività. Con Giuntoli e Thiago Motta stiamo lavorando per avere giocatori forti e per colmare il divario con certi club. Non possiamo pensare a una strategia al ribasso. Nel bilancio ci sono 200 milioni di perdita, ma se andiamo a vedere quello che è successo negli ultimi due anni abbiamo una perdita di 150 milioni che non attiene alla gestione ordinaria, bensì riguarda oneri straordinari di gestione e la mancata partecipazione alle coppe. Come dicevo in assemblea, la perdita ‘reale’ è solo di circa 70 milioni. Siamo in recupero di oltre il 50% rispetto all’anno precedente. Per il futuro c’è una traiettoria molto buona, anche se ci sono degli aspetti che possono essere imprevedibili”.