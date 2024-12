Juventus forza quattro a gennaio: i giocatori chiesti da Thiago Motta | VIDEO CM.IT

L’allenatore della Juventus ha bisogno di rinforzi, sono ben quattro i nomi che dovranno arrivare nella sessione invernale: il punto della nostra redazione

Tra le ambizioni e le difficoltà, la Juventus proverà a ripartire, nel weekend, cercando di tornare alla vittoria che manca ormai da qualche settimana. Cercando di ottenere il massimo prima di arrivare al mercato di gennaio, fondamentale per gli obiettivi stagionali dei bianconeri, per tornare ad avere un numero sufficiente di alternative. Il tutto, analizzato nel consueto punto della redazione di Calciomercato.it.

Thiago Motta continua a volere da Giuntoli quattro colpi in entrata a gennaio. Un difensore centrale, un terzino, un centrocampista con un profilo di gamba come Ferguson, che rimane sempre nei suoi pensieri (ormai definitiva la bocciatura di Douglas Luiz), e un vice Vlahovic. Se non un ‘nuovo’ Vlahovic, visto che il serbo inizia ad allontanarsi sempre di più dai bianconeri, con il rinnovo in salita, una intesa sempre più complicata da trovare e che a questo punto appare quasi impossibile. La carta fondamentale per il mercato in entrata della Juventus rimane l’addio di Nicolò Fagioli, per monetizzare dalla sua cessione.

L’ambiente, inteso come tifoseria, non è comunque soddisfatto dalle dichiarazioni di Giuntoli, che al ‘Gran Galà del Calcio’ ha parlato dell’entrare tra le prime quattro in Serie A come dell’obiettivo stagionale. Anche se lo scudetto è ricomparso nelle successive dichiarazioni Koopmeiners come obiettivo della Juventus. Anche dall’olandese ci si aspetta molto di più e il giocatore non si è nascosto rispetto al suo rendimento, dovuto a problemi di adattamento tattico e anche atletico.

Juventus, la verità su Danilo al Napoli

Tra le dichiarazioni di Giuntoli non sono passate inosservate nemmeno quelle su Danilo. Non più un titolare inamovibile, tutt’altro, ma in questo momento non c’è la volontà di dividersi, vista l’emergenza per i tanti infortuni, rimandando il divorzio a fine stagione per la sua duttilità per un utilizzo come centrale e come terzino.

Su Calciomercato.it, avevamo già anticipato l’intenzione della Juventus di trattenere Danilo. Difficili, in questo momento, le ipotesi Napoli e Marsiglia, anche per una questione di incastri. Complicato ipotizzare uno scambio con gli azzurri tra il brasiliano e Raspadori, per le età differenti dei due e per le differenti valutazioni – idea che sarebbe più fattibile coinvolgendo, eventualmente, Fagioli – mentre i francesi dovrebbero prima cedere un giocatore extra comunitario per un discorso di slot.