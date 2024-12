Koopmeiners rilancia: “La Juve vuole vincere ogni trofeo”. La risposta su Motta | VIDEO CM.IT

Momento difficile in casa Juventus dopo la nuova frenata contro il Lecce: il centrocampista olandese carica i bianconeri

Prima parte di stagione complicata per la Juventus e Teun Koopmeiners. I bianconeri hanno frenato anche a Lecce, con il centrocampista olandese ancora sottotono nell’undici di Thiago Motta.

La Juve stenta a decollare, così come il suo numero 8 e fiore all’occhiello dell’ultimo mercato estivo con i 60 milioni versati per strapparlo all’Atalanta: “Siamo la Juve e dobbiamo fare certamente meglio. Però siamo sulla buona strada e c’è fiducia. Io voglio sempre fare il massimo delle mie possibilità, voglio tornare a essere quello dell’Atalanta facendo gol e assist – ha spiegato Koopmeiners, come raccolto dall’inviato di Calciomercato.it, a margine della premiazione del Gran Galà del Calcio – Questo periodo ci servirà per crescere e imparare come gruppo. Abbiamo fatto troppi pareggi, è vero, però in tante partite siamo stati molto vicini alla vittoria. La differenza è sottile e dobbiamo migliorare per cercare di prendere i tre punti in ogni gara”.

Juventus, Koopmeiners e il rapporto con Thiago Motta: “Un piacere lavorare con lui, contento del mio ruolo”

Sul rapporto con la squadra e il tecnico Thiago Motta: “Mi sto trovando bene fin dal primo giorno qui alla Juventus, sia con i compagni di squadra che con il mister. È un piacere lavorare ogni giorno con loro – sottolinea Koopmeiners – Sono contento della mia posizione in campo, gioco da centrocampista e sto giocando tanto. Sono consapevole, però, che posso fare meglio”.

Koopmeiners non molla l’obiettivo scudetto malgrado le difficoltà: “La Juventus vuole vincere sempre e conquistare ogni trofeo. La squadra in estate è cambiata tanto, stiamo avendo delle difficoltà anche per gli infortuni, ma sappiamo allo stesso tempo che possiamo fare meglio anche così. L’importante adesso è guardare di partita in partita”, conclude il nazionale olandese.