La Juventus rompe gli indugi: 55 milioni e doppio regalo per Thiago Motta | CM.IT

Serve un nuovo innesto in difesa per la Juve a gennaio: i piani del Dt Giuntoli alla riapertura del mercato

Juve attivissima sul mercato per rinforzare la rosa di Thiago Motta, ridotta all’osso dopo gli infortuni della prima parte di stagione che hanno complicato e non poco i piani del nuovo allenatore bianconero.

Specialmente in difesa, dove la ‘Vecchia Signora’ dovrà rinunciare per il resto della stagione a un alfiere del calibro di Bremer, oltre a un jolly prezioso come Cabal. Non è un mistero quindi che a gennaio arriverà un altro tassello nel reparto arretrato, con Antonio Silva al momento in pole nella lista della spesa del Dt Giuntoli. Trovare un compromesso con il Benfica però non sarà facile, nonostante la volontà del giovane difensore di cambiare aria per trovare maggiore spazio.

Il classe 2003 sta trovando poco spazio con Bruno Lage in panchina e ha aperto alla cessione alla riapertura del mercato. Le ‘Aquile’ di Lisbona valutano però non meno di 25 milioni di euro il cartellino del giocatore, per cui servirà un tesoretto che arriverebbe da un’operazione in uscita (Fagioli primo indiziato) o che il Benfica accetti una formula creativa con prestito e obbligo di riscatto fissato in estate.

Calciomercato Juventus, assist Mendes: ‘tutto’ Conceicao e il colpo Antonio Silva

Giuntoli è intenzionato a sfruttare il fattore Jorge Mendes, agente del difensore e che cura inoltre la procura di Francisco Conceicao. I rapporti sono ottimi e l’aiuto del procuratore potrebbe fare la differenza per sbloccare le negoziazioni con il Benfica.

Non ci sono dubbi invece sul figlio d’arte, subito protagonista e determinante in maglia bianconera. La Juventus ha accelerato le operazioni e potrebbe anche anticipare la permanenza a titolo definitivo di Conceicao, senza aspettare la prossima estate. Nuovi sviluppi – come raccolto da Calciomercato.it – potrebbero esserci perciò già entro la fine dell’anno, quando si consumerà anche il vertice decisivo per il rinnovo di Vlahovic. Giuntoli già in estate aveva posto le basi per l’acquisto dell’intero cartellino del folletto portoghese, sbarcato a Torino in prestito oneroso (7 milioni) più bonus. Circa la metà fanno riferimento all’ingaggio dell’attaccante, mentre la dirigenza della Continassa sta cercando nei discorsi con il Porto di avere uno sconto sui 30 milioni di euro della clausola rescissoria.

Poco male se i ‘Dragoes’ non andranno incontro alla Juve, con Giuntoli che ha già deciso di acquisire a titolo definitivo Conceicao. Da capire soltanto se l’operazione verrà anticipata sotto l’Albero di Natale, altrimenti tutto sarà rinviato al 2025. Quando a inizio anno ci sarà un altro regalo per Thiago Motta, ovvero quel difensore in grado di rimpolpare e dare nuova linfa alla retroguardia bianconera.