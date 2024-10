Conceicao incanta a San Siro: nuovo assist a Giuntoli per il futuro

Non solo Yildiz: Francisco Conceicao grande protagonista in casa Juventus nello spettacolare 4-4 di San Siro contro l’Inter

La Juventus si aggrappa alle magie di Francisco Conceicao e Kenan Yildiz. Sono l’ex Porto e il baby turco gli uomini coperti in casa bianconero dopo il pirotecnico 4-4 contro l’Inter.

Yildiz ha spaccato la partita con il suo ingresso in campo nella ripresa e salvato Thiago Motta con una doppietta d’autore, rispondendo nel migliore dei modi all’esclusione iniziale. Linguaccia in onore dell’idolo Del Piero e Inter riacciuffata sul più bello, con Inzaghi e i nerazzurri che mangiano le mano per il doppio vantaggio sprecato nel secondo tempo. Yildiz trascina la la Juve, ma a illuminare la scena nel catino degli oltre 76 mila spettatori del Meazza è anche e soprattutto Francisco Conceicao, letteralmente immarcabile per i difensori di casa. Frizzante ed elettrico, il folletto portoghese ha dato sfoggio delle sue qualità mettendo in serio imbarazzo Bastoni e compagni sul lato sinistro della retroguardia interista.

Calciomercato Juventus, Conceicao indispensabile per Thiago Motta: Giuntoli in pressing con il Porto

Una vera e propria spina nel fianco per l’Inter e Inzaghi, con Conceicao che conferma l’ottimo impatto con la realtà bianconera dopo lo sbarco lo scorso agosto alla corte di Thiago Motta.

Il nazionale lusitano con un’irresistibile discesa ha consegnato una palla d’oro a Weah per la seconda rete della Juventus e propiziato il 4-4 finale con il cross dal quale scaturisce la doppietta di Yildiz. Indiavolato e sempre nel vivo dell’azione, Conceicao ha preso spunto dal celebre motto della ‘Vecchia Signora’ per sottolineare la remuntada del Meazza: “Fino alla fine” scrive sui social il figlio d’arte, con tanto di cuoricini bianconeri. Un segnale ulteriore di come il classe 2002 si sia completamente calato nella nuova realtà, oltre che un nuovo assist che conferma la volontà del giocatore di legarsi a lungo alla Juve per il futuro. Le intenzioni del portoghese si sposano inoltre con i piani dei dirigenti della Continassa, che puntano a trovare un accordo con il Porto per rilevare a titolo definitivo il numero 7 la prossima estate.

Giuntoli punta ad abbassare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro, ma eventualmente la Juventus non si farebbe tanti problemi a sborsare una cifra complessiva di 33-34 milioni per strappare il sì dei ‘Dragoes’. Nella somma complessiva è già presente il prestito oneroso da 7 milioni di euro (di cui la metà coprono l’ingaggio), più eventuali 3 milioni di bonus. Conceicao subito protagonista e sempre più indispensabile per la ‘Vecchia Signora’.