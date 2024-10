PAGELLE E TABELLINO INTER-JUVENTUS 4-4: Conceicao indiavolato, Lautaro stecca

Voti, pagelle e tabellino di Inter-Juventus, big match del ‘Meazza’ valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Girandola di emozioni nel Derby d’Italia e pirotecnico 4-4 tra Inzaghi e Thiago Motta

Spettacolo e ‘folle’ 4-4 al Meazza tra Inter e Juventus nel big match della nona giornata del campionato di Serie A. Emozioni e montagne russe tra le due grandi del calcio italiano, con i bianconeri che grazie alla doppietta di Yildiz rimontano nel finale i campioni d’Italia.

Zielinski è glaciale per due volte dal dischetto ma non basta a Inzaghi, mentre Danilo combina un’altra frittata nella retroguardia bianconera. Male anche de Vrij dall’altra parte, capitan Lautaro Martinez non si accende e stecca. Incontenibile Conceicao, vero uomo in più per Thiago Motta e sempre pericoloso sulla trequarti avversaria. Il portoghese e il subentrato Yildiz salvano la Juve: alla fine sono applausi a San Siro dopo il pirotecnico 4-4 nel Derby d’Italia.

INTER

Sommer 5

Pavard 6 (62′ Bisseck 5)

De Vrij 4,5

Bastoni 5

Dumfries 6,5

Barella 6,5

Zielinski 7,5 (62′ Frattesi 5)

Mkhitaryan 6,5

Dimarco 5,5 (77′ Darmian SV)

Thuram 6,5 (86′ Taremi SV)

Lautaro Martinez 5

Allenatore: Inzaghi 6

TOP Inter: Zielinski 7,5 – Non è certamente Calhanoglu in cabina di regia, però anche nelle difficoltà gestisce le operazioni con lucidità. Prime gioie in nerazzurro, non tradisce la fiducia di Inzaghi: freddissimo proprio ‘alla Calhanoglu’ dal dischetto, per due volte non dà scampo a Di Gregorio. Cecchino.

FLOP Inter: De Vrij 4,5 – Primo tempo horror per il centrale olandese, che si fa sorprendere due volte in sei minuti sulle reti bianconere. Un filo meglio nella ripresa (anche perché fare peggio era difficile), ma in generale abbiamo visto versioni migliori dell’ex Lazio.

JUVENTUS

Di Gregorio 6,5

Cambiaso 6

Danilo 4 (76′ Gatti SV)

Kalulu 5

Cabal 6

Locatelli 6,5 (83′ Thuram SV)

McKennie 7

Conceicao 8

Fagioli 5 (61′ Savona 6)

Weah 6,5 (61′ Yildiz 8)

Vlahovic 6,5 (77′ Mbangula SV)

Allenatore: Thiago Motta 6,5

TOP Juventus: Conceicao 8 – Frizzante fin da subito, una spina nel fianco sul lato sinistro della retroguardia di casa. Salta quasi sempre il controllore di turno con i suoi guizzi e palla al piede può sempre creare qualcosa di pericoloso. Una spanna sopra gli altri insieme a Yildiz. Indiavolato.

FLOP Juventus: Danilo 4 – La combina di nuova grossa, spianando la strada all’Inter e a Zielinski dal dischetto. Come martedì in Champions impresentabile al momento nel cuore della difesa bianconera e in costante affanno di fronte alle scorribande di Thuram e compagni.

Il tabellino di Inter-Juventus: che impatto per Yildiz, serataccia per de Vrij e Danilo

INTER-JUVENTUS 4-4

15′ e 37′ rig. Zielinski; 21′ Vlahovic (J); 27′ Weah (J); 35′ Mkhitaryan; 53′ Dumfries; 72′ e 83′ Yildiz (J)

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard (62′ Bisseck), De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski (62′ Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco (77′ Darmian); Thuram (86′ Taremi), Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Palacios, Buchanan, Asllani, Arnautovic, Correa. Allenatore: Inzaghi

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Cambiaso, Danilo (76′ Gatti), Kalulu, Cabal; Locatelli, McKennie (83′ Thuram); Conceiçao, Fagioli (61′ Savona), Weah (61′ Yildiz); Vlahovic (76′ Mbangula). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rouhi, Adzic. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Guida (sez. Torre Annunziata)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Danilo (J), Pavard (I), Barella (I), Dumfries (I)

Espulsi:

Note: recupero 2′ e 3′; spettatori 75.056