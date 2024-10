Hanno stregato la Juventus: prenotato il doppio colpo da 50 milioni | CM.IT

La Juve e Giuntoli sempre protagonisti sul mercato: pianificato il doppio investimento per la prossima estate da parte della ‘Vecchia Signora’

La Juventus mette nel mirino il mercato di gennaio per rimpolpare a dovere la rosa di Thiago Motta, ma intanto si profilano altri due colpi per la prossima estate.

É sotto gli occhi di tutti l’impatto che hanno avuto alla Continassa Pierre Kalulu e Francisco Conceicao nello scacchiere bianconero, con il Dt Giuntoli pronto a passare ai fatti e ad acquisire a titolo definitivo il cartellino dei due giocatori. A stupire è stato soprattutto il difensore francese, sbarcato sotto la Mole quasi come un esubero dopo la bocciatura della dirigenza del Milan e del nuovo allenatore Fonseca. Kalulu però in bianconero sembra aver trovato la sua dimensione ideale e dopo un paio di mesi è diventato un tassello imprescindibile per Thiago Motta, a maggior ragione dopo il grave infortunio al ginocchio che terrà Bremer fuori per il resto della stagione. Per l’ex Lille la Juve ha versato nelle casse del ‘Diavolo’ 3,3 milioni di euro per il prestito oneroso, con il diritto di riscatto fissato a 14 milioni più altri 3 di bonus.

Calciomercato Juventus, Giuntoli al lavoro: Kalulu e Conceicao a titolo definitivo in bianconero

Nell’accordo sottoscritto tra le parti è presente anche una percentuale del 10% sulla futura rivendita, con la Juventus – come raccolto da Calciomercato.it – intenzionata a riscattare Kalulu a fine stagione considerando l’ottimo rendimento fin qui del duttile giocatore francese.

Oltre al difensore classe ’99 anche Conceicao si è messo subito in evidenza con la maglia bianconera: due reti (compreso l’eurogol di Lipsia in Champions) e giocate d’alta scuola per il figlio d’arte, che in poche partite ha stregato i tifosi della ‘Vecchia Signora’. La Juve per il prestito del giovane portoghese ha investito 7 milioni di euro (di cui la metà coprono l’ingaggio), somma che può arrivare a 10 milioni con i bonus. Giuntoli nei prossimi mesi lavorerà con il Porto – con il quale c’è una corsia preferenziale – per acquisire a titolo definitivo il giocatore, che ha una clausola da 30 milioni di euro attivabile la prossima estate. Il club bianconero cercherà di limare la cifra richiesta dai ‘Dragoes’ per Conceicao, puntando anche sulla volontà del ragazzo (che in estate ha respinto la corte del Lipsia) di continuare la sua avventura a Torino.

Altrimenti, alla Juventus non si faranno grossi problemi a versare al Porto la clausola per un assegno complessivo da 33-34 milioni, comprensivo anche del prestito oneroso della scorso agosto. Tra Kalulu e Conceicaio, quindi, la dirigenza della Continassa è pronta a investire circa 50 milioni di euro la prossima estate.