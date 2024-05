Caos totale in Champions: reclamo UFFICIALE alla Uefa

Ancora caos in Champions League, reclamo UFFICIALE alla UEFA. La vicenda e tutti i dettagli

Cresce l’attesa per gli ultimi tre atti delle competizione europee. Saranno protagonista anche due italiane, Atalanta e Fiorentina, mentre la Champions League sarà contesa da Real Madrid e Borussia Dortmund.

La semifinale contro il PSG, però, non è ancora archiviata per il club tedesco. Il Borussia Dortmund, infatti, ha sporto denuncia contro il PSG al Football Supporters Europe (FSE), un network europeo formato da gruppi di tifosi dei 48 paesi aderenti alla UEFA.

La società tedesca sostiene di aver ricevuto troppi pochi biglietti del settore ospiti per la gara al Parco dei Principi valida per la semifinale di ritorno. A riportare la notizia è l’autorevole fonte tedesca ‘BILD’.

Champions League, il Borussia Dortmund denuncia il PSG: cosa succede

Come riferito da ‘Sport BILD’, “il Dortmund accusa di aver ricevuto solo 480 biglietti disponibili per andare allo stadio del PSG. Il club francese, però, ha affermato che era stata una direttiva della polizia di Parigi: ciò, dichiarano i tedeschi, non è affatto vero”.

Inoltre, “la polizia avrebbe preferito di gran lunga avere i tifosi avversari allo stadio piuttosto che sparsi nelle strade circostanti. Si dice anche che il PSG abbia vietato gli striscioni ai tifosi del Dortmund”. Si attende ora la risposta della UEFA.