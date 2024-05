Allegri contro Giuntoli, attacco frontale: “E’ un oggetto misterioso”

Allegri contro Giuntoli, attacco frontale in diretta: “Lui è un oggetto misterioso”. Le dichiarazioni sulla situazione in casa Juventus

Sono ore caldissime alla Continassa per la situazione relativa al futuro di Massimiliano Allegri. La Juventus, come ormai noto, sta valutando la separazione immediata con l’allenatore.

Nel frattempo si rincorrono voci ed opinioni, anche di ex bianconeri. In diretta su TvPlay è intervenuto l’ex allenatore della Juve Gigi Maifredi: “Allegri è stato sempre un grande gestore di giocatori bravi, per cui Giuntoli doveva sapere queste cose. Invece è andato per la sua strada pensando di fare una magia con Alcaraz, ma possiamo dire che è un oggetto misterioso”. L’ex tecnico si schiera contro il football director Cristiano Giuntoli.

Juventus, Maifredi: “Giuntoli non mi piace, ha sbagliato con Allegri”

“Giuntoli non mi è mai piaciuto. Ad Allegri a gennaio ha portato Alcaraz quando lui aveva chiesto ben altri centrocampisti”, ha anche aggiunto Maifredi.

Infine, la rivelazione sul rapporto fra allenatore e direttore dell’area tecnica: “Giuntoli non ha mai spalleggiato Allegri. Secondo me questa cosa non deve avvenire. Fin quando un allenatore fa parte di una squadra deve essere protetto dalla società”. Si attendono ora le decisioni della Juve.