ITALIA UNDER 21 KEAN ZANIOLO / Moise Kean protagonista sui social con una storia che ha fatto tanto parlare: l'attaccante della Juventus, nel ritiro dell'Italia Under 21 in vista degli Europei di categoria, ha pubblicato su Instagram una serie di storie in cui era impegnato a cantare.

Alle sue spalle compare la sagoma di una persona in mutande sul letto. Basta poco per scatenare i follower che si chiedono cosa ci fa una donna nel ritiro degli azzurrini: mistero risolto poco dopo dallo stesso calciatore che con un'altra storia 'svela' che a fargli compagnia in camera non è una donna ma il compagno di Nazionale Nicolò