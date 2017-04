Calciomercato, Kessié dice Roma: intrigo sull'agente. Le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta @eleonora_trotta

29/04/2017 18:22

ROMA KESSIE / Tre certezze su tutte: 1) Kessié vuole la Roma, 2) l'Atalanta ha un solidissimo accordo con i giallorossi a 25 milioni di euro più bonus che vuole rispettare, 3) George Atangana cerca di stringere intese economiche con altri club per trarne il massimo profitto. Una strategia chiara dal primo giorno, quella del manager dell'ivoriano.

Kessié per lui in questo momento rappresenta una sorta di tesoretto. Quasi l'unico, considerando che altri giocatori precedentemente assistiti (come Belfodil, per esempio) hanno deciso poi con il tempo di affidarsi ad altri procuratori. E chissà quali saranno le scelte future di Kessié... Di certo durante il calciomercato di gennaio ha fatto più di una riflessione in tal senso. Mentre Gagliardini e Caldara si accordavano a suon di milioni con altri club (rispettivamente Inter e Juventus), il duttile centrocampista si interrogava sulla situazione e sul suo stipendio di 'appena' 150.000 euro a stagione.

Kessie-Roma, nuovo incontro la prossima settimana

La partita resta quindi tra la Roma e l'agente. E non tra la Roma e il giocatore. Del resto è stato lo stesso D'Alessandro a ribadire pubblicamente le intenzioni del suo compagno di squadra: "Sto facendo vedere a Franck la sua nuova casa, già gli piace tantissimo".

L'ex Cesena sa che l'offerta della società di Pallotta (destinata comunque ad essere ritoccata nell'incontro della prossima settimana) di 1.2 milioni a salire più bonus corrisponde a 10 volte il suo stipendio. E che la partecipazione in Champions dei giallorossi gli permetterà facilmente di raggiungere dei bonus. Premi che, per esempio, il Milan al momento non può garantirgli nonostante l'impegno del suo agente: circa una settimana fa i rossoneri avrebbero promesso ad Atangana uno stipendio da circa 1,7 milioni a stagione per i prossimi cinque anni. Ma c'è un altro nodo da chiarire/sciogliore. Da giorni rumors attendibili parlano di possibili percentuali da corrispondere. Una sorta di premio sulla futura rivendita. Insomma, un tira e molla che potrebbe ulteriormente raffreddare il clima. Intanto l'ad dei bergamaschi, Luca Percassi, non ha nessuna intenzione di allungare ulteriormente i tempi. La prossima settimana riconvocherà tutte le parti: dopo la fumata grigia di giovedì, c'è il forte desiderio di scrivere la parola fine sulla vicenda e di iniziare una collaborazione con la Roma anche su altri fronti.