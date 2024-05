Roma-Juve, Dybala fuori all’intervallo e tifosi in ansia: perchè è stato sostituito

Paulo Dybala fuori all’intervallo con De Ross preoccupato per le sue condizioni e per la gestione delle energie in vista dei prossimi impegni

Roma-Juve è una partita fondamentale in chiave Champions, per entrambe le squadre. I bianconeri posso ufficializzare il loro ritorno nella competizione più importante, comunque già blindata, i giallorossi invece hanno assoluto bisogno di tre punti per tenere dietro soprattutto l’Atalanta che è la rivale più pericolosa per il quinto posto. De Rossi ha fatto qualche cambio rispetto alla batosta di giovedì scorso col Bayer, ma la gestione fisica in vista del ritorno in Germania dove servirà l’impresa e ovviamente il finale in campionato con lo scontro diretto con l’Atalanta domenica prossima.

“Finché sta in piedi gioca”, aveva detto De Rossi di Paulo Dybala nella conferenza della vigilia. Così è stato, visto che l’argentino è sceso in campo da titolare. Salvo poi essere sostituito nell’intervallo per fare spazio a Zalewski, che compone così la coppia di trequartisti con Baldanzi alle spalle di Lukaku. L’apprensione nei tifosi all’Olimpico all’annuncio del cambio ha gettato tutti nell’apprensione. La Joya non pare avere un infortunio vero e proprio, di base la sostituzione è per gestirne le energie, diciamo in qualche modo precauzionale. Anche perché Dybala ha reagito con qualche smorfia a un paio di movimenti. In ogni caso l’argentino nella ripresa è tornato in panchina rassicurando i compagni.