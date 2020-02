SERIE A RINVIO JUVENTUS INTER / Sono cinque le partite rinviate anche in questo weekend di Serie A. Causa emergenza Coronavirus, anche Juventus-Inter di domani sera è stata spostata al 13 maggio. Inevitabili le polemiche e alcune critiche sulla decisione presa dai vertici del calcio nostrano. Così, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha dato la sua spiegazione su quanto accaduto: "In questo momento la salute dei cittadini è la priorità assoluta del nostro Paese.

Di conseguenza tutto lo sport deve adeguarsi a questo stato d'emergenza e prendere decisioni, magari anche impopolari, ma in linea con le necessità di riportare tutti i settori della vita civile al più presto alla normalità - le parole riportate da 'Ansa' - Capisco le ragioni di chi si sente colpito o danneggiato da certe scelte ma credo che col rinvio delle cinque partite sia stata data a tutti gli sportivi e i tifosi la possibilità di non essere tagliati fuori da una legittima e doverosa volontà di partecipazione. Penso che servirà ancora qualche giorno di tolleranza da parte di tutti". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, ESCLUSIVO | Mazzola esce allo scoperto sul rinvio

LEGGI ANCHE >>> Sondaggio CM.IT - Serie A, rinvii Juve-Inter e non solo: il verdetto dei tifosi