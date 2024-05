Malagò tuona contro il Governo: “Violata autonomia dello sport”

Il presidente del Coni Malagò tuona contro l’idea del Governo di istituire un’agenzia di controllo economico-finanziario sui club di calcio e basket

È scontro aperto tra mondo dello sport e Governo. La decisione di istituire un’agenzia per il controllo economico-finanziario dei club di calcio e basket e più in generale delle società sportive, non va giù neanche al presidente del Coni Giovanni Malagò.

Il numero uno dello sport italiano, in un’intervista all”Ansa’, ha detto la sua sulla questione, non mancando di lanciare frecciate al ministro dello Sport Abodi: “L’autonomia dello sport violata al 100%. Se si pensa che le cose vadano fatte diversamente per migliorare, allora è giusto, ma servivano tempi diversi”.

Malagò quindi ha aggiunto: “In realtà potrebbe riguardare tutti gli sport, ma è stata gestita male: noi del Coni non siamo stati informati: tempi e modi sbagliati. Siamo tutti sconcertati. Abodi è riuscito a mettere d’accordo Gravina e Lotito: passerà alla storia”.

Malagò contro il Governo: riunione d’urgenza della Figc

La scelta del Governo del varare un’agenzia che controllerebbe i conti dei club e, stando a quanto trapelato, avrebbe potere sulle iscrizioni ai campionati delle società.

Un’idea che ha ‘spaventato’ la Figc con il presidente Gravina che ha convocato per lunedì prossimo una riunione d’urgenza per discutere della questione. Situazione da monitorare quindi, ricordando anche la contrarietà di Fifa e Uefa all’intervento governativo sulle questione relative al mondo dello sport: una contrarietà che, laddove fosse ravvisata un’ingerenza della politica sul calcio, potrebbe portare anche a sanzioni pesanti come l’esclusione dalle competizioni internazionali.