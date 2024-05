Ribaltone in dirigenza: UFFICIALE la rescissione del Ds

La società ha annunciato ufficialmente il divorzio con il direttore sportivo con effetto immediato

E’ tempo di sentenze definitive nei principali campionati europei e non solo. Anche questa stagione, infatti, sta per volgere al termine prima di lasciare spazio alle attese competizioni internazionali della prossima estate. Dall’Europeo di Germania 2024, in cui l’Italia di Luciano Spalletti sarà chiamata a difendere il titolo conquistato tre anni fa dall’ex ct Roberto Mancini, ad una Coppa America che si preannuncia spettacolare.

In attesa delle tre finalissime europee che si terranno nelle prossime due settimane tra Conference, Europa e Champions League e che vedranno tra le protagonista ben due italiane – Fiorentina e Atalanta -, diversi campionati hanno dato il via alla fase dei playoff. Ieri sera, ad esempio, si è giocato il primo turno in Serie B con il Palermo uscito vincitore dallo scontro con la Sampdoria. La formazione rosanero, grazie al successo del Renzo Barbera, ha ottenuto l’accesso alle due semifinali in cui tra andata e ritorno se la vedrà con il Venezia.

Fase di playoff che invece sta per concludersi in Championship, seconda divisione inglese. Il prossimo 26 maggio si terrà infatti la finale di Wembley tra Leeds United e Southampton, dalla quale uscirà la terza ed ultima formazione promossa in Premier League dopo Leicester e Ipswich. Nel frattempo, tra le squadre rimaste fuori dai playoff e che non hanno disputato una grande stagione, il Blackburn Rovers ha appena annunciato un ribaltone nella propria dirigenza.

Ufficiale il divorzio tra il Blackburn e il ds Broughton

Come spiegato nelle scorse ore con una nota ufficiale dal Blackburn Rovers sul proprio sito, si è giunti ad un accordo per la rescissione consensuale con il direttore sportivo Gregg Broughton.

Il club del Lancashire, anche il prossimo anno, ripartirà dalla Championship e dovrà ricercare al più presto un nuovo sostituto in dirigenza. Questo il comunicato dell’addio da parte del Blackburn: “Gregg Broughton, direttore sportivo, che si è unito al club nel giugno 2022, lascia ufficialmente il club dopo un’intesa comune”.