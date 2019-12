Calciomercato Inter, Conte trema | Assalto a Brozovic

CALCIOMERCATO INTER BROZOVIC - Prima di aver saltato per squalifica la gara contro il Genoa, Marcelo Brozovic non aveva perso nemmeno un minuto nel campionato di Serie A. Segno evidente che, dopo essere stato una pedina importante nello scacchiere di Spalletti fino all'anno scorso, il centrocampista croato è un punto di riferimento importantissimo anche per Conte. Il cambio di modulo e i nuovi innesti estivi non hanno inciso sul suo rendimento: l'ex Dinamo Zagabria resta il punto di riferimento ed il regista in mediana della manovra nerazzurra.

Il prossimo anno, con ogni probabilità, verrà discusso il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 per blindarlo ulteriormente.

Mercato Inter, anche Brozovic nella lista di Zidane

Le prestazioni di Brozovic non sono passate inosservate ai top club europei. In particolare, secondo il portale spagnolo 'Diario Gol', il mediano croato sarebbe finito nel mirino del Real Madrid. Il tecnico francese Zinedine Zidane vuole un centrocampista che possa far rifiatare Casemiro e all'occorrenza che giochi al fianco del brasiliano ed avrebbe fatto quattro nomi alla dirigenza dei blancos. Oltre al 77 nerazzurro piacciono anche Fabinho, Thomas e Jorginho: la cifra che il presidente Perez è disposto a stanziare si aggira tra i 50 e i 60 milioni di euro. Conte non vuole perdere Brozovic, ma intanto Marotta è pronto a cautelarsi con Tonali: l'AD interista non si farebbe sfuggire la possibilità di una ricca plusvalenza.

