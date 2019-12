CALCIOMERCATO MILAN CAVANI QATAR / La storia di Edison Cavani con la maglia del Psg è ormai ai titoli di coda. Va solo capito, adesso, quando il bomber uruguaiano lascerà la Capitale francese: l'ex Napoli ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma potrebbe salutare la squadra di Tuchel già a gennaio.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

In queste ultime settimane il nome dell'attaccante è stato accostato nuovamente alle squadre italiane, con il Milan in prima fila.

I rossoneri sono alla ricerca di un centravanti che possa risolvere i problemi del gol e viste le difficoltà nell'arrivare a, si è pensato anche a Edison

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Milan, da Ibra e Cavani ai gioielli del Barcellona: gennaio bollente

Ma l'Italia, al momento, non è l'unica possibile destinazione del centravanti: anche l'Atletico Madrid e il Flamengo hanno pensato a Cavani. Nelle ultime ore, poi, è spuntata anche un'ipotesi esotica: il calciatore - stando a quanto riportato da 'MundoDeportivo' - sarebbe finito nel mirino dell'Al Duhail, che sogna il grande colpo in attacco. Il club del Qatar, che ha già in rosa Medhi Benatia, dopo averci provato per Mario Mandzukic, starebbe dunque sondando il terreno per l'ex Napoli.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Milan, Natale con Ibrahimovic: la decisione sotto l'albero